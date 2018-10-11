10 Ekim Şans Topu sonuçları: İkramiye 4’e bölündü, ikisi aynı ile!

10 Ekim 2018 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye 4'e bölündü. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50’şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinin sonucuna göre kazandıran numaralar 1, 11, 17, 26, 34 ve artı 1 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55’er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35’er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5’er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70’er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10’ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir’in Odunpazarı, Kırklareli’nin Lüleburgaz, İzmir’in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.