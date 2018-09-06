Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı! Umutlar haftaya kaldı…

Çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi Şans Topu'nda 5 Eylül sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye dağılımını açıkladı. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. İşte devirli 5+1 MPİ Şans Topu sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu’nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 15, 22, 33, 34 ve artı 2 olarak belirlendi. İkramiye dağılımı belli oldu ve 5+1 bilen kimse çıkmadı. Şans topu sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti, 5 bilenler 5 bin 210 lira kazandılar.

6 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 5 Eylül Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 899. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.