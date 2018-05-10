Şans Topu sonuçları: Şans Topu sonuçları zengin etti 6 kişi büyük ikramiyeyi tutturdu!

Haftanın 9 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları açıklandı ve Şans Topu sonuçlarına göre 5+1'i tam 6 kişi bildi. Vatandaşlar biriken büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kolları sıvadı, kuponlarını doldurdu. Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti. İşte Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişi paylaşmıştı. Bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusuydu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları…

9 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle: 2, 7, 11, 19, 27 + 6 Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye bu hafta 3 kişi arasında paylaşıldı.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.