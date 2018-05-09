Şans Topu sonucu belli oldu! İşte 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! Zengin olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Milli Piyango İdaresi Şans Topu’ndan büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 792 binTL belirledi. İşte 9 Mayıs MPİ Şans Topu çekiliş sonucu…
9 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU
882. hafta düzenlenen Şans Topu'nda sonuçları ve şanslı numaralar:
2, 7, 11, 19, 27 + 6
EN SON OYNANAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.