Şans Topu sonucu belli oldu! İşte 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin her çarşamba düzenlediği Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişi paylaşmıştı. Bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusu. Kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Haberimizden MPİ Şans topu çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları açıklandı! Zengin olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Milli Piyango İdaresi Şans Topu’ndan büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 792 binTL belirledi. İşte 9 Mayıs MPİ Şans Topu çekiliş sonucu…

9 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

882. hafta düzenlenen Şans Topu'nda sonuçları ve şanslı numaralar:

2, 7, 11, 19, 27 + 6

EN SON OYNANAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

