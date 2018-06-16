Sapanca’daki yavru köpek vahşeti sonrası sosyal medya isyan etti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümü sonrası sosyal medya isyan etti. Haluk Levent'in resmi sosyal medya hesabından "Az önce AHBAP dostlarından Antalyalı işadamı İbrahim K. abimiz aradı. Bu yavrumuza işkence yapanı-yapanları tarafımıza bildirene 20 bin tl ödül vereceğini bildirdi." açıklaması geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dün ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpek tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Bu vahşi olay sonrası sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Çok sayıda kullanıcı yavru köpek vahşeti ile ilgili paylaşımlarda bulunarak yavru köpeği öldüren caninin yakalanmasını istedi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

Ben @Velisevinc_

Bildiğiniz gibi Haluk bey tatilde olduğundan sayfasını ben yönetiyorum.

Az önce AHBAP dostlarından Antalyalı işadamı İbrahim K. abimiz aradı.

Bu yavrumuza işkence yapanı-yapanları tarafımıza bildirene 20 bin tl ödül vereceğini bildirdi.

Burdan bildiriyoruz pic.twitter.com/YG9bKYVBjX — Haluk Levent (@haluk_levent) 16 Haziran 2018

Bir köpek yavrusunun bacaklarını kesen hastalıklı kafalarla aynı havayı solumak huzursuzluk veriyor.

Bu nasıl bir caniliktir. Nasıl bir ruh halidir…

Yazıklar olsun… #HayvanaSiddetSuctur — Eren Erdem (@erenerdemnet) 16 Haziran 2018

Sakarya’da yavru köpeğe eziyet edip, ölmesine neden olan şahısların yakalanmasına vesile olan kişiye 2000 TL ödül benden.

Şeref ve namus sözü olsun! Helali hoş olsun!#HayvanaSiddetSuctur — Süreyya Olcayto (@SureyyaOlcayto) 16 Haziran 2018

Bir fotoğrafa ne kadar uzun bakılabilirse, o kadar uzun baktım.

Bir fotoğrafa ne kadar üzülebilirse insan, o kadar üzüldüm. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmesin!#HayvanaSiddetSuctur pic.twitter.com/e4SznSnnsd — Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ (@aestheticturkey) 16 Haziran 2018

Renklerin hepsi karaya çalındı…

Artık kanatlanan her kelebekte sen varsın.

Yaradana yürüyen her kervanda sen…

Güle güle zeytin gözlüm

Mızrağın yüreğimizde…#HayvanaSiddetSuctur pic.twitter.com/ggeGFnI2By — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 15 Haziran 2018

O dolu dolu bakan gözlerin hesabı sorulmalı. #HayvanaSiddetSuctur pic.twitter.com/hvQspdRNhG — Red Report World Cup (@RedReport_) 16 Haziran 2018

İnsanı, kadını, çocuğu koruyamadığımız ülkemde

sana bunu yapan sapığı bulsak bile cezası 1000 TL.

Bir de adalet diyoruz utanmadan. #HayvanaSiddetSuctur pic.twitter.com/dxIVwCaFPv — Fatma Diri (@FatmaDiri) 16 Haziran 2018

#HayvanaSiddetSuctur Bu güzel yavruya işkence eden zalimler insan olamaz. Hepimizin yüreği dağlandı. Bu vicdansızlık cezasız kalmamalı.. pic.twitter.com/Li8FnzBvEO — Atatürkçüler (@AtaturkcuIer) 16 Haziran 2018

Bir yavru köpeğin bacaklarını kesmek nasıl bir alçaklıktır?

İblis'i bile çırak çıkartan bu hastalıklı yaratık bir an önce bulunmalı ve ibretlik bir ceza ile cezalandırılmalıdır..#HayvanaSiddetSuctur — İsmail Dükel (@ismaildukel) 16 Haziran 2018

Yavru köpek öldürürler, faytona binerler. Şeytanlar aramızda. Hiç uzağa bakmaya gerek yok. Canı olan her şeye düşmanlar, ağaca, hayvana, çoluğa,çocuğa, kadına, insana. Neye inanıyorlarsa ondan bulsunlar belalarını.#HayvanaSiddetSuctur — hypnos (@pltbuse1) 16 Haziran 2018