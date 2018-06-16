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Sapanca’daki yavru köpek vahşeti sonrası sosyal medya isyan etti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümü sonrası sosyal medya isyan etti. Haluk Levent'in resmi sosyal medya hesabından "Az önce AHBAP dostlarından Antalyalı işadamı İbrahim K. abimiz aradı. Bu yavrumuza işkence yapanı-yapanları tarafımıza bildirene 20 bin tl ödül vereceğini bildirdi." açıklaması geldi.

android-time 12:31 16 Haziran 2018
Haberler Gündem
Sapanca’daki yavru köpek vahşeti sonrası sosyal medya isyan etti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümü sonrası sosyal medya isyan etti. Haluk Levent'in resmi sosyal medya hesabından "Az önce AHBAP dostlarından Antalyalı işadamı İbrahim K. abimiz aradı. Bu yavrumuza işkence yapanı-yapanları tarafımıza bildirene 20 bin tl ödül vereceğini bildirdi." açıklaması geldi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dün ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpek tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Bu vahşi olay sonrası sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Çok sayıda kullanıcı yavru köpek vahşeti ile ilgili paylaşımlarda bulunarak yavru köpeği öldüren caninin yakalanmasını istedi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar:

Son güncelleme: android-time 18:4016.06.2018
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