Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Saraçoğlu Mahallesi davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi sakinleri ve gönülüleri Yargının kararını kutladı. Danıştay, Cumhuriyet Döneminin ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesinin satışına izin vermedi. Saraçoğlu Mahallesinin Emlak GYO’ya devredilmesi kararına açılan davada, yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Zekeriya ALBAYRAK
android-time 18:29 8 Nisan 2018
Haberler Gündem
Saraçoğlu Mahallesi davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi sakinleri ve gönülüleri Yargının kararını kutladı. Danıştay, Cumhuriyet Döneminin ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesinin satışına izin vermedi. Saraçoğlu Mahallesinin Emlak GYO’ya devredilmesi kararına açılan davada, yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Saraçoğlu Mahallesi sakinleri ve gönülüleri Haklı mücadelemizin kazanımına güç vermek için Saraçoğlu Mahallesi’nde sesini, sözünü, kitabını, sanatını, sohbetini, müziğini al, “bir ağaç seç, evlat edin” şenliği düzenledi.

resimid_4827503

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Saraçoğlu'nun ranta değil halka açılmasını istiyoruz.Cumhuriyet yargısı, Cumhuriyet emanetine sahip çıktı. Saraçoğlu Mahallesine evladımız gibi bakacağız” dedi. Kutlamalara katılan vatansaşlar halay çekip şarkı, türkü söylediler.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar