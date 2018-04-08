Saraçoğlu Mahallesi davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Saraçoğlu Mahallesi sakinleri ve gönülüleri Haklı mücadelemizin kazanımına güç vermek için Saraçoğlu Mahallesi’nde sesini, sözünü, kitabını, sanatını, sohbetini, müziğini al, “bir ağaç seç, evlat edin” şenliği düzenledi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Saraçoğlu'nun ranta değil halka açılmasını istiyoruz.Cumhuriyet yargısı, Cumhuriyet emanetine sahip çıktı. Saraçoğlu Mahallesine evladımız gibi bakacağız” dedi. Kutlamalara katılan vatansaşlar halay çekip şarkı, türkü söylediler.