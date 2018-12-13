Sarallar Suç Örgütü’nün alt yapılanmasına operasyon

İstanbul’da, ‘Sarallar Suç Örgütü’nün alt yapılanması olduğu iddia edilen gruba yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Elebaşılığını Tufan S. ve Ümit S.’nin yaptığı belirtilen suç örgütünün yağma, yaralama, tehdit gibi 24 farklı olaya karıştığı belirtildi. Suç örgütü üyelerinin İzmir’de bir işadamını kaçırma olayı ve emekli bir polisin tehdit edilmesi olayını da gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Esenler'de bir minibüs sürücüsünden zorla para alan bir suç örgütü ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan çetenin, başka bir minibüs sürücüsünden de zorla para istediği tespit edildi. Bağlı bulunduğu derneğe yaşananları anlatan minibüs sürücüsü, daha sonra dernek lokalinde çete üyelerince darp edildi. Yaşanan olayların ardından savcılık talimatıyla takip çalışması başlatıldı.

24 FARKLI EYLEM

Araştırmalarda çetenin, 24 farklı eylemi tespit edildi. Şüphelilerin mağdur ettiği 26 isme ulaşıldı. Çalışmalarda, şebekenin çek- senet tahsilatı yaptığı ve birçok yaralama, yağma, darp gibi eylemlere karıştığı anlaşıldı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemler arasında, bir müteahhit ile beton firması sahibinin arasındaki alacak verecek konusuna karıştıkları ve müteahhidi tehdit ettiği iddia edildi.

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İŞADAMINI KAÇIRDILAR

Şebeke üyelerinin, ortaklarından mahkeme kararı ile 1 milyon lira alacak hak kazanan İzmir'deki bir işadamını da tehdit ettikleri öğrenildi. Zor ve tehditle para istenen işadamının şebeke üyelerince kaçırıldığı öne sürüldü. Teknik ve fiziki takiplerde, şebekenin emekli kadın polisi de tehdit ettiği öğrenildi. Bir esnafa borcu olan kadın polisin, bir yakınından borç alarak ödeme yaptığı belirtildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Polisin benzer olaylarını tespit ettiği şebekeye yönelik 5 Aralık'ta operasyon düzenlendi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen baskınlarda, Ümit S., Tufan S.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 tüfek ve 623 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye gönderildi.