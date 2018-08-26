Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 Suriyeli yaralandı

Bayram ziyareti için gittikleri Suriye'den dönüş yapan ve Hatay'daki kaldıkları kampa gitmek Suriyelilerin bulunduğu otomobil, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şarampole devrildi. Otomobilde bulunan aynı aileden Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20’nci kilometresi Çakmak mevkiindeki yol ayrımında meydana gelen kazada; bayram ziyareti için gittikleri Suriye’den dönüş yapan ve Hatay’daki kaldıkları kampa gitmek için yola çıkan Suriye uyruklu Muhammet Abdullah yönetimindeki 27 MA 3169 plakalı otomobil, aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Muhammet Abdullah ile birlikte eşi Esma, çocukları Rana, Ayşe, Celil ve Emir Abdullah, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.