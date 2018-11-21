Saray ve Havalimanı’na Topbaş ve Kavurmacı imzası

FETÖ'den tutuklu olan Ömer Faruk Kavurmacı ve ortağı Hüseyin Ersan Topbaş'ın hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem de İstanbul Yeni Havalimanı’na inşaat malzemesi sattığı ortaya çıktı.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve oğlu Hüseyin Ersan Topbaş'ın ortak olduğu şirket, İstanbul Yeni Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne inşaat malzemesi sattı.

2012’DE KURULMUŞ

İzomaks isimli şirket, 2012'de 3 milyon lira sermaye ile kuruldu. 2012'de inşaatına başlanan o zamanki adı ‘Başbakanlık Hizmet Binası' olan Külliye'ye de şirket, 6 milyon TL'ye yakın inşaat malzemesi temin etti.

Ömer Faruk Kavurmacı’nın, FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutukluluğu sürerken, Hüseyin Ersan Topbaş, İzomaks isimli şirketin yerine 2017'de Tardigrade isimli şirketi kurdu.

Mal varlıklarına FETÖ soruşturması nedeniyle tedbir konulduğu için, Topbaş aynı adreste aynı işi yapan yeni bir şirket kurarak faaliyetlerine bu çatı altında devam etmeye başladı. Bu şirket ile de İstanbul Yeni Havalimanı'nın zemin kaplamalarını temin etmeyi sürdürdü. 1,3 milyon metrekare terminal binasına sahip olan alan için şirketin yaklaşık 12 milyon TL'lik malzeme sattığı tahmin ediliyor.

AYNI ADRESTELER

Kavurmacı ve Topbaş'ın sahibi oldukları İzomaks Endüstri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin iştiraki olan Tardigrade Yapı Kimyasalları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, resmi kayıtlara göre aynı adreste faaliyetlerini sürdürüyor. Her iki şirketin de sicil kayıtlarında Osmangazi Mahallesi 2638 Sokak numara 4/3 adresi yer alırken şirketlerin internet sitelerinde de her iki markanın adı bulunuyor.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONMUŞTU

FETÖ'den tutuklandıktan sonra mal varlıkları ve şirketlerine tedbir konulan Ömer Faruk Kavurmacı'nın, tedbiri kalkana kadar şirket faaliyetleri Topbaş'ın kurduğu yeni şirket üzerinden yürütülüyor.

KAVURMACI HALEN CEZAEVİNDE

Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmış, “epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle 3 Mayıs 2017'de tahliye edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan tahliye sonrası Kavurmacı haziran ayında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.