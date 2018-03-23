Sarıyer’de ‘gizemli’ olay! Ağaçlar sökülüyor…

Tarabya Korusu’nda, onlarca ağaç söküldü. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre burası özel bir mülk. Ağaç sökümü işlemini yapan firmaya göre yapılan işlem yasalara uygun ve izinli.
Mahalle sakinlerinin belirttiğine göre; özel mülkiyet olan arazi üzerinde 5 yıl önce kaçak yapılar vardı. Arazi sahibinin davayı kazanmasıyla birlikte de önce bu yapılar yıkıldı ardından da ağaçlar sökülmeye başlandı. Ağaçlar sökülüp alan temizlenince ise burada dev bir inşaat yükselecek.
Konu ile ilgili aradığımız Sarıyer Belediyesi yetkilileri ise inşaat öncesi çalışmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından izin verildiği ve kontrol edildiğini, çalışmadan kendilerinin haberdar edilmediklerini söylediler.