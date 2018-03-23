Sarıyer’de ‘gizemli’ olay! Ağaçlar sökülüyor…

Sarıyer Tarabya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne birkaç kilometre uzaklıktaki alandaki 'ağaç sökümü' bölge sakinlerini harekete geçirdi. Sözcü'nün de görüntülediği 'çalışmada' onlarca ağacın söküldüğü görüldü. Sarıyer Belediyesi ise 'Bizim haberimiz yok' dedi. İşte 'gizemli sökümün' detayları...

Tarabya Korusu’nda, onlarca ağaç söküldü. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre burası özel bir mülk. Ağaç sökümü işlemini yapan firmaya göre yapılan işlem yasalara uygun ve izinli.

İNŞAAT YAPILACAK!

Mahalle sakinlerinin belirttiğine göre; özel mülkiyet olan arazi üzerinde 5 yıl önce kaçak yapılar vardı. Arazi sahibinin davayı kazanmasıyla birlikte de önce bu yapılar yıkıldı ardından da ağaçlar sökülmeye başlandı. Ağaçlar sökülüp alan temizlenince ise burada dev bir inşaat yükselecek.

SARIYER BELEDİYESİ: HABERİMİZ YOK

Konu ile ilgili aradığımız Sarıyer Belediyesi yetkilileri ise inşaat öncesi çalışmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından izin verildiği ve kontrol edildiğini, çalışmadan kendilerinin haberdar edilmediklerini söylediler.