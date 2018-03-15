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Sarıyer’de şok eden olay! Şoförün dikkati kurtardı

Sarıyer'de bir kadın denize düştü.  Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. 

android-time 07:18 15 Mart 2018
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Sarıyer’de şok eden olay! Şoförün dikkati kurtardı
Sarıyer'de bir kadın denize düştü.  Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. 

Olay, Sakıp Sabancı Caddesi, Boyacıköy mevkiinde 04:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile olay yerine gelen ve isminin Aysun olduğu öğrenilen kadın, Boyacıköy otobüs durağında taksiden indi.

Foto: DHA

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KADINI KURTARDI

Kadının araçtan inmesinin ardından geri dönen taksici, kadını göremeyince durumdan şüphelendi. Sahile bakan taksici kadınının denizde olduğunu görünce durumu polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Foto: DHA

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı. Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.

(DHA)

Son güncelleme: android-time 07:2215.03.2018
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