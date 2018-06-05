Sarıyer’de yakılan cesedin sırrı çözüldü

İstanbul Sarıyer'de tabancayla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Yusuf Işık cinayetiyle gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetin ise, Urfi Çetinkaya’nın kız kardeşi olan T. G’den, 2002 yılında Portekiz’de tutuklanan eşi Yılmaz G’yi Türkiye’ye iade ettireceğini söyleyerek 51 bin dolar aldığı halde üzerine düşeni yapmaması üzerine yaşandığı iddia edildi.

İstanbul Polisi’ni 20 Nisan 2018 günü ormanlık alanda yanmış bir ceset bulunması üzerine soruşturma başlattı. Polis yaptığı araştırmalar sonucu serçe parmaktan alınan izden yola çıkarak maktülün yaklaşık 30 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olan Yusuf Işık olduğunu belirledi.

Kimlik belirlemesinin ardından polis cinayetin aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Yusuf Işık’ın Urfi Çetinkaya'nın kız kardeşi T.G. ile 2002 yılında Portekiz'de uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eşi Yılmaz G.’yi kurtarmak için temasa geçtiği öğrenildi. Aileyle temasa geçen Işık, Yılmaz G.’yi kurtarmak için aldığı 51 dolarla kayıplara karıştı.

Yılmaz G. ise 2015 yılında tahliye olduktan sonra Portekiz'de öldürüldü.

Aradan geçen 16 yıl boyunca Yusuf Işık’ın peşini bırakmayan aile geçtiğimiz Nisan Ayı’nda tekrar harekete geçerek Işık’ın Sultangazi’de yaşadığını öğrendi.

T.G'nin yeğenleri C.Ç ve F.Ç. S.G. isimli bir kadını kullanarak Yusuf Işık’ın kaldığı evi teyit etti. Evi takibe alan şüpheliler

19 Nisan 2018 günü, evine gittiği sırada Işık’ı kaçırarak önce Beykoz'a götürdü ardından Sarıyer’e götürdü. Sarıyer’de iki kurşunla öldürülen Işık ardından burada yakıldı. Polis ekipleri, Işık’ın kaçırılma görüntüsüne ulaşırken, olaya karışan şüphelileri belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında

Ekipler cinayete karışan kişilerin kimlik ve C.Ç, F.Ç ve S.S, B.K, S.A, İ.K, S.S ile S.G. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.