Savcı katibini şikayet etti!

Türkiye’de yargının ne hale geldiğini gösteren ibretlik bir olay Isparta’da yaşandı. 5 Mayıs 2017’de İ.D. adlı kişi silahla yaralandı. Polis tarafından gözaltın alınan Kadir Ö., Ahmet K. ile birlikte 6 şüpheli silahla yaralama suçundan cezaevine konuldu. Aradan aylar geçmesine karşın dava açılmadığı için tutuklu sanıklar mahkemeye çıkamadı.

BİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Sanıklardan Kadir Ö.'nün annesi Fatma Öney uzun tutukluluğa karşın kamu davası açmayan Isparta Cumhuriyet Savcısı'nı BİMER'e şikayet etti. Başsavcılık Hazırlık Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Şükrü Uysal Denizli'nin Kaklık Kasabasında yaşayan Öner'e gönderdiği resmi cevapta eşine az rastlanır ifadeler kullandı.

KATİP KİFAYETSİZ

Savcı Uysal, kendilerini BİMER'e şikayet eden Fatma Öney'e zabit katibinden dert yanarak aynen şöyle dedi:

“17 Şubat 2018 tarihinde BİMER'e yapmış olduğunuz müracaatınıza konu olay ile ilgili soruşturma dosyası 20 Şubat 2018 tarihinde alınan kesin adli rapor ile tekamül etmiş olup, 21 Şubat 2018 tarihinde raporun UYAP sistemi üzerinden Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilmesine müteakiben dosyada Ek-Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar hazırlanarak, iddianame kaydı yapılmış olmasına rağmen katip yetersizliği, iddianamenin yazımı aşamasında görevlendirilen zabit katibinin yazım hızının çok düşük ve kifayetsiz olması (yazım hatalarının düzeltilmesi bile ayrı bir zaman almakta olup çalışma hızını ve konsantrasyonunu kötü yönde etkilemektedir)

SİNİRLERİMİ BOZUYOR

Ayrıca, katibin şeker hastalığını bahane ederek yavaş, vurdumduymaz bir şekilde çalışması ve Cumhuriyet Savcısı tarafından uyarılmak istenildiğinde ise kafatutar şekilde davranışlar sergilemesi sebebiyle Cumhuriyet Savcısının sinirlerini bozması ve iddianamenin bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılmaya devam ediliyor olması sebebiyle iddianame yavaş ta olsa tamamlama aşamasına gelmiş olup en kısa süre içinde Mahkemeye gönderilecektir. Bilgi edinilmesi rica olunur.”