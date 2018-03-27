Savcı Kiraz’ı şehit eden silahı temin eden avukat yakalandı

İSTANBUL’da şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili, saldırı silahını teröristlere getirdiği öne sürülen M.C. yakalandı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz 31 Mayıs 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan odasında terör örgütü DHKP-C üyesi 2 terörist tarafından şehit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Berkin Elvan davasının savcısı olan Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.