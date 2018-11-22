Savcı Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin dava başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari, biri tutuksuz 14 sanığın yargılamasına başlandı.

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz bombasının kapsülünün kafasının arkasına isabet etmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mayıs 2015’te DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındıktan sonra tabancayla şehit edilmişti. Olayın ardından Yayla ve Doğruyol polisle girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti.

DAVA BAŞLADI

Savcının şehit edilmesini organize eden, planlayan ve silah temin ettikleri iddia edilen 14 kişi hakkında, “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs”, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada biri tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. 2 tutuklu sanık SEGBİS'le duruşmaya bağlandı.