Savcı o polise müebbet istedi

Samsun'da park etme meselesi yüzünden tartıştığı kişilerden birini öldürmekten, diğerini de yaralamaktan sanık polis Adem Yıldız için savcı müebbet hapis cezası istedi. Yıldız'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.

Samsun İlkadım İlçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: 43 yaşındaki polis memuru Adem Yıldız, eşiyle birlikte Saathane Meydanı'nda manavlardan konservelik vişne almaya gitti. Eşini cadde üzerinde indiren Yıldız aracını müsait bir yere park etti. Rasim Sabah (35) ve bazı esnaflar araç park etme yüzünden Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki kişi Yıldız'ı eşinin yanında dövmeye başladı. Bunun üzerine Yıldız, beylik silahıyla ateş ederek Rasim Sabah’ı öldürürken, Fatih Çepniler'i (36) ise yaraladı.

İFADESİNDE OLAYI ANLATTI

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Adem Yıldız savcılıkta verdiği ifadede arabasını park ettiği sırada Rasim Sabah’ın kendisine hakaret ve küfür ettiğini ileri sürerek olayı şöyle anlattı: “Rasim aniden yerinden kalkı ve bas git buradan diyerek aracın sağ kapısı açarak içeri girip bana vurmaya başladı. Sonra sol kapıyı yöneldi. Bu sırada diğer şahıs geldi. Ve beni araçla kapı arasına sıkıştırdı. ikisi birden bana küfür edip vurdular. Çevredeki insanlar onları uzaklaştırdı. Ancak kaldırımdaki sandalyesine oturan Rasim, eşimin gelmesini beklerken yine bana küfür ediyordu. Bir kez daha yerinden kalkıp üzerime doğru gelirken elini beline götürdü. Bende arabadaki çantada bulunan silahımı alarak ona doğru ateş ettim. Başka kimseye ateş etmedim. Diğer kişi nasıl yaralandı bilmiyorum” dedi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı yüreten Cumhuriyet savcısı, olayın meşru müdafa sınırları içinde olmadığını savunarak sanık polis memurunun cinayet ve yaralama suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istedi. Polis Adem Yıldız’ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.