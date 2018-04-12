Savcı otel odasında cinayete 18 yıl istedi

Kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala’yı İstanbul Taksim’deki bir otel odasında öldüren sanık Dilek Demir ve Gülşah Şat hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dilek Demir’in “tahrik altında adam öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep ederken, maktul Pala’ya biber gazı sıkan sanık Gülşah Şat için 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsini istedi.

FATMA VURGUN/SÖZCÜ

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat ile avukatları katıldı. Mütalaada, sanık Dilek Demir'in Instagram üzerinden Cüneyt Pala ile tanışarak yazışmaya başladıkları belirtildi.

Daha sonra Cüneyt Pala'nın Dilek Demir'e yüzünün farklı olduğunu ve model olarak çalışabileceğini beyan ederek Heybeliada ve Ankara'da fotoğraf çekimleri yaptıklarına yer verildi. Ayrıca sanık Dilek Demir ve Pala'nın kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadığı ancak ilerleyen zaman dilimlerinde sanık Dilek Demir'in kendisinden şüphelenmesi üzerine maktulün “Sen tanıdığım en zeki kadınsın, seninle oynamak güzeldi. Bundan sonra paraya sıkıştığımda seni arayacağım” dediği Dilek Demir'in de “Ben sana neden para vereyim?” demesi üzerine elinde fotoğraflarının olduğunu ve bunu kullanabileceğini belirttiği ifade edildi.

OTEL ODASINA KOLİ BANDI VE ÇAMAŞIR İPİYLE GİTMİŞLER

Diğer yandan sanık Gülşah Şat ile Instagram üzerinden tanışan Dilek Demir, Şat'ın da Pala tarafından aynı duruma düşürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Demir ve Şat maktul Pala'nın cep telefonunda bulunduğunu düşündükleri cinsel içerikli fotoğrafları silmek için fikir birliği yaparak koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak temin ederek, Şat Pala'yı otel odasında birlikte olmak için çağırdığı anlatıldı.

SANIK BİBER GAZINI YANLIŞLIKLA KENDİ GÖZÜNE SIKMIŞ

Pala'nın otel odasına gelmesinin ardından Dilek Demir'in de gelince Pala durumu anlayarak Demir'e saldırdı bunun üzerine biber gazı sıkmak isteyen Şat, yanlışlıkla biber gazını kendi gözüne sıkarak odadan çıktı. Demir ise yanında getirdiği bıçak ile Pala'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı.

“SADECE FOTOĞRAFLARI ALMAK İSTEMİŞTİK”

Mütalaanın okunmasının ardından sanık Demir söz alarak “Böyle birşey yapmak istemedim. Bilerek ve isteyerek böyle birşey yapmadığımı nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum. Biz sadece fotoğrafları almak istemiştik. Olaylar planladığımız gibi gelişmeyince herşey kendiliğinden gelişti” dedi. Diğer sanık Gülşah Şat ise beraatini talep etti. Mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.