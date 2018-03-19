Savcıdan ‘kadının toplumdaki yerini sorgulayan’ resim sergisi

Hukukçu kimliğinin yanı sıra sanatçı yönüyle de dikkat çeken ve Anadolu Adliyesi’nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan İsmet Efe, çoğunluğu kadının toplumdaki yerini sorgulayan resimlerden oluşan 50 eserinin yer aldığı resim sergisini açtı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan ve Yargıçlar Sendikası üyesi olan İsmet Efe'nin insan, toplum ve doğa ilişkisinden izler taşıyan 50 eserinin yer aldığı resim sergisi Anadolu Adliyesi'ndeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda açıldı. Serginin açılışına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un yanı sıra başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

Lisedeyken karikatür çizmeye başlayan ve 1972-1988 yılları arasında Gırgır ve Çarşaf dergileri ile Hürriyet, Tercüman ve Bulvar gazetelerinde karikatür çizerek hayatını kazanan savcı İsmet Efe, 1988 yılında savcılık görevine başlayınca karikatür çizmeyi bıraktı.

‘SANATÇI BİR KİŞİDİR'

Savcı İsmet Efe'nin sanatçı bir kişiliği olduğunu söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ben ‘Başsavcım’ diyeceğim çünkü Başsavcımız Aksaray Adliyesi'nde Başsavcıydı ve ben de Aksaray'a savcı olarak atandığımda, Başsavcımızdan çok bahsediliyordu. Çünkü en önemli özelliği, iş bölümünün yanında bir de desenler ve resim vardı” dedi.

‘ESERLERDEN HERKES FARKLI BİR ANLAM ÇIKARACAK'

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise, “Başsavcımı Aksaray'da tanıdım. Odasında karikatürler ve resimler vardı. Resimle bu kadar yakından ilgilendiğini Anadolu Adliyesi'ne tayin olduktan sonra öğrendim. Eminim herkes bir kez daha düşünerek yorumlar yapacaktır. Herkesin çıkardığı anlamlar da aynı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

MESAJ VEREN VE DÜŞÜNDÜREN RESİMLER

Karikatürlerin mizahının sert olduğunu ve memuriyeti nedeniyle suya sabuna dokunamadığı için resme ve heykele yöneldiğini söyleyen savcı İsmet Efe, “Bu benim üçüncü kişisel sergim. 1972 yılında karikatür çizmeye başladım. 1972 ile 1988 yılları arasında karikatür çizerek hayatımı kazandım. Bu arada açıktan hukuk fakültesini bitirdim. 1988 yılının Ocak ayında fiilen savcılık mesleğine başladım. Savcılık mesleğine başlayınca karikatürler elimizde kalmaya başladı. Bu nedenle resme ve heykel çalışmalarına yöneldim” dedi.

İlk kişisel sergisini 2012 yılında Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açan İsmet Efe'nin tarihi ve toplumsal olayları yansıtan eserlerinin yer aldığı üçüncü kişisel sergisi 6 Nisan tarihine kadar açık olacak.