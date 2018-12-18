Savcılık iddianamesinde Taraf ile SÖZCÜ aynı kefeye konuldu… Peki gerçek ne?

SÖZCÜ’ye yönelik hazırlanan iki iddianamede de Taraf Gazetesi’nin ilk yayınlarında SÖZCÜ gibi olduğu yazıldı. Oysa Taraf ilk günden itibaren Feto’yu destekledi, SÖZCÜ ise hain örgütle savaştı

BiRiNCi iDDiANAME 6 EKiM 2017

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 73 sayfalık SÖZCÜ Gazetesi iddianamesinde dikkat çekici bir çelişki vardı. Savcılık, iddianamenin 67'nci sayfasında şu tespiti yaptı:“… Bir başka örneğin de Taraf Gazetesi olduğu, bu gazetenin kuruluş aşamasında ve ilk yayınlarında, gündelik konularda Türk Solu Dergisi, SÖZCÜ Gazetesi gibi yayınların özelliğindeolduğu, oysa önem arz eden, ülke yönetiminin gidişatını etkileyebilecek derecedeki faaliyetlerde FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği,bu özelliği nedeniyle de faaliyetineyetkili makamlarca son verildiği…”

iKiNCi iDDiANAME 7 ARALIK 2018

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 61 sayfalık SÖZCÜ Gazetesi iddianamesinde aynı birinci iddianameye yazılanlar 55'inci sayfada şöyle tekrarlanmış: “…Taraf Gazetesi örneği… Bu gazetenin kuruluş aşamasında ve ilk yayınlarında, SÖZCÜ Gazetesi gibi yayınların özelliğinde olduğu, oysa önem arz eden, ülkenin gidişatını etkileyebilecek derecedeki faaliyetlerinde FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiği… Sözcü'nün de aynı hedefe yönelmesinin kuşku boyutunu aştığı… FETÖ'ye karşı olmanın, davalı olmanın esasta FETÖ'cü olmamak sonucunu doğurmayacağı…”



Kumpasların efendisi: TARAF

Ergenekon kumpası 12 Haziran 2007'de başladı. Taraf da 15 Kasım 2007'de kuruldu. O günden itibaren TSK başta olmak üzere aydınlara savaş açtı. ‘Operasyon' gazetesinin hedefi Türkiye Cumhuriyeti oldu

SAVCILIK, SÖZCÜ'nün Taraf Gazetesi gibi olduğunu yazarak aslında nasıl bir çelişki içinde olduğunu fark etmemiş. Neden mi? Operasyon gazetesi Taraf 15 Kasım 2007'de kuruldu. “Düşünmek taraf olmaktır” sloganıylaharekete geçti. FETÖ'nün Ergenekon kumpası da Trabzon jandarmasına geldiği iddia edilen bir ihbar telefonunun ardından 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduya yapılan operasyonda 27 el bombasının bulunmasıyla başladı. Yani Taraf Gazetesi operasyondan 5 ay sonra yayım hayatına başladı. Attığı ilk manşetlerde Gülen'e övgü vardı. 3 Aralık 2007'de Taraf “İslam'da Gülen reformu” manşetini bugün SÖZCÜ tanığı olan Hüseyin Gülerce'nin ağzından atmıştı.

ZEKERİYA ÖZ'Ü HEP ÖVDÜ

Ve 24 Ocak 2008'de “Aranan savcı bulundu” manşetiyle Ergenekon kumpası haberlerine başladı. FETÖ'cü firari Savcı Zekeriya Öz'ün fotoğrafıyla ‘Kızıl Elma koalisyonu' ve ‘Karanlık dehlizlerin üzerine gidecek isim' öve öve bitirilemedi. Geliyoruz esas itirafa! O dönem FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuh Gönültaş'ın Twitter'dan attığı tweetler gündemde bomba etkisi yarattı. Gönültaş 15 Aralık 2012'de

şunları kaydetti: “Taraf Gazetesi misyonunu tamamladı.Taraf, Ergenekon davası için özel olarak kurulmuştu.”

Taraf Gazetesi'ni CEMAAT KURDU

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün en büyük kumpası olan Ergenekon Davası'nda duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü 30 Kasım 2018'de açıkladı. Mütalaasını İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan savcı, “Ergenekon adlı bir örgütün varlığı ispat edilememiştir” dedi. Savcı, mütalaanın 7'nci sayfasında Taraf Gazetesi'yle ilgili şu tespitleri yaptı: “Ergenekon komplosunun en önemli ayaklarından birini de liberaller ile olan ittifak oluşturur. Cemaat, liberallerin desteğini ve onların yönlendirilmelerini komplonun önemli bir unsuru olarak gördüğü için, ‘Taraf' adında bir gazete kurmuş, kendi medyalarında da liberal aydınlara yer açarak onların entelektüel birikimlerini kendi psikolojik harekatlarının bir parçası yapmıştır. Liberal aydınlar, Fetullahçılara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bastırılmasından sonra demokratik reformların gerçekleşeceğini sanarak bu desteği vermiştir.”

“TSK'YI BASTIRDILAR

“Ergenekon Davası iki temel aşamadan oluşan bir komplodur. Birinci aşama, terör eylemleri ve ajanlar aracılığıyla ‘somut delil üretme' aşamasıdır. İkinci aşama ise, birinci aşamaya dayanılarak ‘Ergenekon Davası' aracılığıyla ‘bastırma' aşamasıdır. Bu bastırma ise daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde olmuştur.”



SÖZCÜ, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. SÖZCÜ, 27 Haziran 2007'de kuruldu. Ergenekon kumpaslarında FETÖ'ye direndi ve en sert başlıkları attı. Çıktığı günden bugüne, Atatürkçü çizgisinden milim sapmayan SÖZCÜ devlete sızan Fetullah tehlikesine defalarca dikkat çekti. Dinlemediler…Medyalarında “Hocaefendi” diye överken, SÖZCÜ, “FETO” deyip hainliklerini yazdı…