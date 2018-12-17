Savcılık sordu Emniyet FETÖ BAĞI YOK dedi

En önemli kanıt görmezden gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay’ın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına dair rapor istedi. Akbay’ın örgütle hiçbir bağlantısı olmadığı belirtildi.

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonu kapsamında Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile sozcu com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ile internet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkındaki iddianame 10 Aralık'ta kabul edildi. 61 sayfalık iddianamenin önemli bir kısmı SÖZCÜ'nün ilk iddianamesinden kopyala/yapıştır oluşturuldu. İddianameyi hazırlayan savcılık SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay için Emniyet'in hazırladığı çok önemli bir belgeyi görmezden geldi. Peki lehteki bu belge neydi?

11 MADDEDE ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun SÖZCÜ soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden (KOM) SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'ın FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin bir rapor istedi. 10 Ağustos 2017'de, KOM tarafından hazırlanan ve 2017/96341-1008 sayılı belgede, 11 maddede Akbay'ın FETÖ ile bağlantısına rastlanmadığı kaydedildi. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:

BANK ASYA'DA PARA YOK: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/37666 sayılı FETÖ/PDY ana davası soruşturması kapsamında… Fetullah Gülen'den “Bank Asya'ya para yatırın” talimatı olarak yansıdığı bilgileri üzerine temin edilen Bank Asya hesabında 31.12.2013 ile 24.12.2014 tarihleri arasında ‘para artışı olan/yeni hesap açan şahıslar' listesi: Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.

BYLOCK YOK: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/180056 sayılı soruşturması kapsamında KOM Daire Başkanlığı'na gönderilen BYLOCK kullanılan cihazlara ait abonelik bilgilerini içeren listede adı geçenler: Bu başlıkta kayda rastlanılmamıştır.