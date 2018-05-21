Savcılıktan Pınar Aydınlar açıklaması

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen sanatçı Pınar Aydın için savcılık açıklama yaptı. Açıklamada, Aydınlar'ın avukatının iddiası yalanlandı.

Sanatçı Pınar Aydınlar, 2015 yılında HDP İzmir Milletvekili adayı olduğu dönemdeki seçim çalışmalarında terör örgütünü övdüğü gerekçesiyle yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından cezası 10 aya düşürülen ve onan Pınar Aydınlar, 15 Mayıs 2018'de Almanya’dan dönmüş ve Atatürk Havalimanı'ndan gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak da Aydınlar’ın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken çıplak arama yapıldığını iddia etmiş ve cezaevi personeli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Avukat Arksak şikayet dilekçesinde “Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahade altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar'da manevi anlamda telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Ayrıca kamuoyunad tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır.” ifadelerine yer vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız iddialarla ilgilil yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilen hükümlü-tutukluların mahkum kabul personeli tarafından ayrıntılı üst araması; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanun'un 21. Maddesi , Ceza İnfaz kurumlarının yönetimi, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzügün 46. Maddesi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2017'de aldığı hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin aranmasında izlenecek uygulamalar uygun şekilde yapılmaktadır. Hiçbir hükümlü ya da tutukluya insanlık dışı, onur kırıcı davranışlarda bulunulmamaktadır. Hükümlünün üst araması mevzuata uygun olarak yapılmıştır.” dedi.