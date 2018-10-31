Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Ekim ayının son Sayısal Loto çekilişinde devir geldi…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye kimse bilemeyince devretti. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, bu oyunun en çok sevilen yani ise tıpkı Süper Loto'da olduğu gibi şanslı numaraları bilen çıkana kadar devretmesi. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 867 bin 170 TL belirledi. İşte 31 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Milli Piyango İdaresi’nin en sevilen oyunu Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamı düzenleniyor. Geçen hafta büyük ikramiye İstanbul ve Çanaakkele’ye verildi. Kuponlarını hazırlayan vatandaşlar Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Ancak bu hafta talihli çıkmadı. İşte 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi sonuçları… 31 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU 23, 29, 34, 37, 38, 45 ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR? Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde; Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ KAZANANLAR DİKKAT! Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.