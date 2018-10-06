Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (06.10.2018)

Sayısal Loto'da heyecan dorukta! Bilindiği üzere Milli Piyango İdaresi geçtiğimiz aylarda Sayısal Loto'da kural değişikliğine gitmiş ve çekiliş sayısını haftada iki güne çıkarmıştı. Sayısal Loto'da artık 6 şanslı rakam bilinene kadar devir sürüyor. Tam 3 haftadır devreden Sayısal Loto'da bu akşam talihli belli olacak. İşte Sayısal Loto ile ilgili son gelişmeler...

Milli Piyango İdaresi, bir önceki çekilişte Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 447 bin TL belirlemişti. Ancak talihli çıkmamıştı. Bu akşam ikramiyenin biraz daha artması bekleniyor. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu Sayısal Loto çekiliş sonucunu bekliyor. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.15’te düzenlenecek. Sonuç belli olur olmaz haberimizden öğrenebileceksiniz.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.