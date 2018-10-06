Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (06.10.2018)

Milli Piyango İdaresi, bir önceki çekilişte Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 447 bin TL belirlemişti. Ancak talihli çıkmamıştı. Bu akşam ikramiyenin biraz daha artması bekleniyor. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu Sayısal Loto çekiliş sonucunu bekliyor. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.15’te düzenlenecek. Sonuç belli olur olmaz haberimizden öğrenebileceksiniz.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.