Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! | 17 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Sayısal Loto oyununda yeni bir devir serisi başladı. Son iki çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı ve devir gerçekleşti. Son olarak büyük ikramiye 2 milyon 523 bin liraydı. Bu akşam bu miktar daha da arttı. Talihliler merak ediliyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı...

Sayısal Loto’da bu hafta büyük ikramiye tutarı 3 milyon 545 bin TL! Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.40’ta açıklandı. Sayısal Loto’da oyuncular 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı doğru tahmmin etmesi gerekiyor. Sayısal Loto, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açılanıyor. İşte 17 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları… 17 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 5, 17, 26, 27, 30, 38 TALİHLİLER BUNA DİKKAT! İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.. BİLETİNİZİ ALIRKEN BUNLARI DİKKATE ALIN! 1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız. 2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz. 3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz. Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU: İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları!

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