Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu umutlar haftaya kaldı! İşte 24 Mart Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişiyle bu hafta 24 Mart tarihli çekilişte ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Sayısal Loto kuponu doldurarak şanslarını deneyenler sonuçları sorgulamak için internete akın etti. Milli Piyango İdaresi tarafından internet üzerinden canlı yayında 24.03.2018 tarihli haftanın kazandıran numaralarını doğru tahmin eden çıkmadı, ikramiye devretti...

Kime çıkacağı büyük bir merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları nihayet belli oldu. 25 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları sonrası büyük ikramiyeyı kimse kazanamadı. Sayısal Loto’da umutlar gelecek haftaya kaldı. İşte Sayısal Loto’da kazanan şanslı numaralar ve numaralara göre ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 MART

En çok kazandıran şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun 24 Mart tarihli sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye tek kişiye gitti. Haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi şanslı 6 sayı büyük ikramiyeyi kazandı sorusunun cevabı belli oldu.

4, 6, 36, 37, 39, 43

KAZANIRSANIZ İKRAMİYEYİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

49 sayı arasından doğru olan 6 tanesini tutturmanın amaçlandığı Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz bir hayli düşük. Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1