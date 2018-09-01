1 Eylül Sayısal Loto’da birinci devir! İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu…

Eylül ayının ilk Sayısal Loto çekilişi düzenlendi. 1 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Vatandaşlar şanslı rakamları doğru tahmin edebilmek için birbiri ile yarışıyor. Her Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto’da şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı haberimizde… İşte 1 Eylül Sayısal Loto sonucu…
SAYISAL LOTO SONUCU
Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1145. hafta 1’den 49’a kadar olan numaralardan çekilen 6 şanslı rakam:
3, 9, 21, 25, 30, 38
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.