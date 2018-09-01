Sayısal Loto çekiliş sonucu: 1 Eylül Sayısal Loto sonucu belli oldu

Eylül ayının ilk çekilişi düzenlendi. 1 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Her Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto'da şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı haberimizde... İşte 1 Eylül Sayısal Loto sonucu...

Sayısal Loto sonucu açıklandı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 551 bin TL belirlendi. Geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen Sayısal Loto’da büyük ikramiye Ankara’ya çıkmıştı. Hayallerine bir an evvel kavuşmak için kuponlarını dolduran ve Sayısal Loto sonucunu merak edenler için 1 Eylül Cumartesi Sayısal Loto sonucu…

SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1145. hafta 1’den 49’a kadar olan numaralardan çekilen 6 şanslı rakam:

3, 9, 21, 25, 30, 38





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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.