Sayısal Loto çekiliş sonucu: 1 Eylül Sayısal Loto sonucu belli oldu

Sayısal Loto sonucu açıklandı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 551 bin TL belirlendi. Geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen Sayısal Loto’da büyük ikramiye Ankara’ya çıkmıştı. Hayallerine bir an evvel kavuşmak için kuponlarını dolduran ve Sayısal Loto sonucunu merak edenler için 1 Eylül Cumartesi Sayısal Loto sonucu…
SAYISAL LOTO SONUCU
Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1145. hafta 1’den 49’a kadar olan numaralardan çekilen 6 şanslı rakam:
3, 9, 21, 25, 30, 38
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.