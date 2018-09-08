Sayısal Loto çekiliş sonucu | 8 Eylül Sayısal Loto şanslı numaralar ve büyük ikramiye

8 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Kuponlarını dolduran şans oyunu severler için Sayısal Loto çekiliş sonucunu ve şanslı numaraları haberimizde derledik. Sayısal Loto'da 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Milli Piyango İdaresi bu hafta Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 4 milyon 283 bin TL belirledi. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto çekilişi MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte 8 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu…

8 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıkladı:

16, 19, 23, 30, 31, 44





EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..