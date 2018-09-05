Sayısal Loto çekiliş sonucu: Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini bulamadı!

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi her çarşamba saat 21.40'ta, her cumartesi 21.15'te Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. En çok kazandıran oyunlardan biri olan Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 5 Eylül Sayısal Loto sonucu...

Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Google üzerinden Sayısal Loto çekiliş sonucunu araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 513 TL belirledi. Geçtiğimiz günlerde Sayısal Loto oyununda kural değişikliği yapılmıştı. Tıpkı Süper Loto oyununda olduğu gibi Sayısal Loto’da da büyük ikramiye 6 şanslı rakamlı bilen çıkana kadar devredecek. İşte MPİ 5 Eylül Sayısal Loto sonucu…

5 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ 5 Eylül Çarşamba saat 21.40’ta Sayısal Loto sonucu açıklandı:

6, 7, 9, 14, 26, 35

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..