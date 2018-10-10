Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklanıyor! (10.10.2018)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kuponlarını dolduran vatandaşlar 10 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sozcu.com.tr'den öğreniyor. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklıyor? İşte Sayısal Loto ile ilgili son gelişmeler...

Sayısal Loto çekilişi vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto oyunu bol bol devrederek vatandaşları milyoner ediyor. Geçen hafta Manisa’dan bir kişi tam 5 milyon 276 bin liranın sahibi oldu. Sayısal Loto saat 21.40’ta açıklanacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizden okuyabileceksiniz.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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