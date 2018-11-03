Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (3 Kasım Cumartesi)

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba ve Cumartesi akşamı açıklanıyor. Geçen hafta devreden Sayısal Loto, talihli çıkana kadar devretmeye devam edecek. Talih kuşunun bu hafta kimin başına konacağı merak ediliyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 610 bin TL belirledi Sayısal Loto çekilişini izlemek isteyen vatandaşlar http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak çekilişi izleyebilir. İşte 3 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

3 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 23, 27, 28, 39, 48





SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..