15 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu: 7 milyonluk dev ikramiye iki kişinin!

Büyük ikramiye iki kişinin! Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ tarafından açıklandı. Cumartesi akşamları 21.15, Çarşamba akşamları 21.40'ta açıklanan Sayısal Loto Milli Piyango'nun en çok kazandıran oyunları arasında gösteriliyor. İşte 15 Eylül Sayısal Loto sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

Bu hafta Sayısal Loto’da haftalardır aranan talihliler belli oldu. Sayısal Loto sonucuna göre büyük ikramiye Bilecik ve Edirne’ye çıktı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 355 bin TL belirledi. Sayısal Loto’da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devrediyor. İşte Sayısal Loto sonucu…

15 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Sayısal Loto sonucu:

4, 20, 25, 30, 43, 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİLECİK / BOZÜYÜK – EDİRNE / KEŞAN



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..