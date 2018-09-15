15 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu: 7 milyonluk dev ikramiye iki kişinin!

Bu hafta Sayısal Loto’da haftalardır aranan talihliler belli oldu. Sayısal Loto sonucuna göre büyük ikramiye Bilecik ve Edirne’ye çıktı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 7 milyon 355 bin TL belirledi. Sayısal Loto’da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devrediyor. İşte Sayısal Loto sonucu…
15 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUCU
Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Sayısal Loto sonucu:
4, 20, 25, 30, 43, 44
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİLECİK / BOZÜYÜK – EDİRNE / KEŞAN
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..