1 Eylül’de 6 bilen çıkmadı! İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları…

1 Eylül Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango canlı yayını ile belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşti.

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 145’inci hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 3, 9, 21, 25, 30 ve 38 olarak belirlendi. Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. İşte heyecanla beklenen ikramiye dağılımı…

1 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 9, 21, 25, 30, 38

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1145’inci hafta çekilişinde 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70’er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5’er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.