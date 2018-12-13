Sayısal Loto sonuçları (12 Aralık 2018) belli oldu! MPİ açıkladı: ikramiye 7 milyon liraya yaklaştı!

1174. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta da talihli numaraları bilen çıkmadı! Kuponlarını dolduran oyun severler heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 757 bin TL belirledi. 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan Sayısal Loto’da heyecan büyük! Tam 5 çekiliş boyunca 6 şanlı rakamı bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı kar topu gibi büyüdü.Bu akşam ikramiye 7 milyon liraya yaklaştı. Bir daha ki sefere verilecek ikramiye tutarı merak konusu oldu. İşte 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

12 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

25, 33, 36, 45, 47, 48





SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

