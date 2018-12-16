Gelecek çekilişte ikramiye 10 milyon! 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasından yapılan canlı yayın ile belli oldu. Noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar açıklandı fakat büyük ikramiye yine devretti. Kazandıran numaralar ve Sayısal Loto sonucuna göre ikramiye dağılımı haberimizin devamında.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 18, 25, 29, 30, 32 ve 44 olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve ikramiye gelecek çekilişe devretti. Bir sonraki çekilişte ikramiyenin 10 milyonu aşması bekleniyor. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 ARALIK

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

18 – 25 – 29 – 30 – 32 – 44

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto'da büyük ikramiye 8 milyon 768 bin'i aştı ancak 6 şanslı kimse bilemediği için büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto'da 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira kazanırken, 4 bile 8.162 kişi 78 lira kazandı. Sayısal Loto'da bu hafta üç rakamı bile 157 bin kişi 11 lira kazandı.

SAYISAL LOTO KAZANAN KUPONU TAM 1 YIL SONRA BULDU

Talihlinin loto kuponunu bir alışveriş torbasının içinde bulduktan sonra, oynadığı rakamları internetten kontrol ettiği ve 1 milyon Avustralya dolarından fazla (yaklaşık 2.8 milyon lira) ikramiyeyi kazandığını fark ettiği açıklandı.

Loto talihlisi yaptığı yazılı açıklamada “Eski torbaları doğrudan çöpe atmadığım için memnunum” dedi.

New South Wales eyaletindeki Newcastle kentinde yaşayan talihli bileti 414 gün boyunca unuttuğu için “kendisini biraz aptal hissettiğini” söyledi ve “Parayı bir yıl önce alabilecek olmam beni üzmüyor. En azından şimdi aldım” dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; talihlinin parayı çocuklarının ev ödemeleri ve torunlarının eğitimi için kullanacağı ifade edildi.

Kazanan kuponun oynandığı bakkalın sahibi Cherly Tuckerman da, talihlinin ortaya çıkmasıyla rahatladığını söyledi ve “Son bir yılda kaç müşterinin talihlinin bulunup bulunmadığını sorduğuna inanamazsınız” dedi.