Sayısal Loto sonuçları: 30 Haziran’da büyük ikramiye nereye çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. 1 Temmuz 2018 Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta ikramiye bir kişinin oldu.

Sayısal oyunlar arasında en eskisi olan Sayısal Loto’nun 1129. çekilişinin sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli olan loto sonuçlarına göre bu hafta Sayısal Loto’nun 1 milyon 714 bin liralık ikramiyesi Eskişehir’e gitti. İşte 30 Haziran’da kazandıran numaralar…

30 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…



İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.