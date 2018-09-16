15 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Dev ikramiye sahiplerini buldu! İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu…

Sayısal Loto oyununun bin 149’uncu hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik’in Bozüyük ve Edirne’nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Sayısal Loto oyununda 6 tutturma ihtimali 13 milyon 983 bin 816’da 1… İşte merak edilen sonuçlar…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler Sayısal Loto sonucu belli oldu.
4, 20, 25, 30, 43, 44
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİLECİK / BOZÜYÜK – EDİRNE / KEŞAN
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto