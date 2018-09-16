15 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Dev ikramiye sahiplerini buldu! İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu…

Sayısal Loto'nun 15 Eylül tarihli çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarına göre 7 milyon liralık ikramiye ikiye bölündü. Kazandıran numaralar ise 4, 20, 25, 30, 43 ve 44 olarak belirlendi. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto oyununun bin 149’uncu hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik’in Bozüyük ve Edirne’nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Sayısal Loto oyununda 6 tutturma ihtimali 13 milyon 983 bin 816’da 1… İşte merak edilen sonuçlar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler Sayısal Loto sonucu belli oldu.

4, 20, 25, 30, 43, 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİLECİK / BOZÜYÜK – EDİRNE / KEŞAN

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto