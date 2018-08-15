Sayısal Loto sonucuna göre ilk devir gerçekleşti! MPİ 15 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı henüz belli değil. MPİ Sayısal Loto'nun 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 884 bin 607 Türk Lirası.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 139'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli olan Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta ikramiyeyi kazanan olup olmadığı saat 22:00’dan sonra belli oluyor. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 3, 10, 15, 18, 25 ve 43 olarak belirlendi.

15 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140’ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55’er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90’ar kuruş ikramiye alacak.

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 10, 15, 18, 25, 43

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.