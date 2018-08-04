Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye katlana katlana büyüyor… İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıkladı. Sayısal Loto oyununda devir kuralının değişmesi ve çekilişin haftada ikiye çıkarılması sonucu büyük ikramiye çığ gibi hızla büyüdü. Geçtiğimiz son 8 çekilişte şanslı 6 rakamı kimse bilemedi ve 8. devir gerçekleşti. 4 Ağustos Sayısal Loto çekilişiyle umdukları büyük ikramiyeye kavuşamayan vatandaşlar gelecek haftaki ikramiyeyi büyük heyecanla bekliyor. İşte Sayısal Loto sonucu...

Sayısal Loto devirleri haftalardır ardı ardına gelirken ikramiye ciddi boyutlara ulaştı. Milli Piyango’nun Sayısal Loto oyununda kural değişikliğine gitmesi şans oyunu sevenlerin yüzünü güldürdü. Milyonlarca vatandaş 6 şanslı rakamı bilmenin ve dev ikramiyeye kavuşmanın hayalini kuruyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 13 milyon 28 bin TL belirledi. İşte 4 Ağustos Sayısal Loto sonucu:

4 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi 6 şanslı rakamı belirledi:

13, 21, 24, 30, 45, 46





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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.