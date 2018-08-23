Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Umutlar gelecek Sayısal Loto sonuçlarına kaldı…

Merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye gelecek çekilişe devretti. Milli Piyango İdaresi, her cumartesi ve çarşamba internet üzerinden yaptığı canlı yayınla Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. Sayısal Loto oyununda 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı çekiliyor ve büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı bilmek gerekiyor. İşte haftanın 22 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyordu ve ikramiye devretti. Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran Sayısal Loto’nun bu haftaki talihlisi merak ediliyor. 22 Ağustos Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve hafta ortası Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye cumartesi yapılacak çekilişe devretti…

İKRAMİYE GELECEK ÇEKİLİŞE KALDI İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 4, 8, 30, 36, 44, 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 142’nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60’ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55’er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90’ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.