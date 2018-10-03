MPİ Sayısal Loto sonucu | Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenlenen oyunda son iki oyundur 6 şanslı rakamları kimse bilemiyor. Ve büyük ikramiye devrediyor. İşte Sayısal Loto'nun 6 şanslı rakamı...

Sayısal Loto çekiliş sonucu bu akşam saat 21.40’ta açıklandı. Geçen hafta büyük ikramiye 2 milyon 460 bin TL olarak ilan edilmişti. Bu akşam büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 447 bin TL belirlendi. Sayısal Loto’da 6 şanslı rakamı bilen çıkıncaya kadar büyük ikramiye devrediyor. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı:

2, 5, 12, 14, 22, 38

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.