Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto 22 Aralık ikramiyesi 10 milyon’u aştı

Sayısal Loto sonucu her hafta olduğu gibi yine bugün de sabırsızlıkla bekleniyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre geçtiğimiz çekilişte 7. devir geldi ve büyük ikramiye 10 milyonu aştı. Zengin olma hayali ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 22 Aralık Sayısal Loto çekilişi için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar 22 Aralık sonuçlarını araştırmaya başladı. Büyük umutlarla her hafta oynanan Sayısal Loto geçtiğimiz hafta 7. kez devir ederek büyük ikramiyeyi katlamaya devam etti. Şanslı 6 rakamı bulma hayaliyle Sayısal Loto bayiileri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar için Sayısal Loto ve Sayılsal Loto sonuçlarına dair tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 ARALIK)

22 Aralık günü gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto sonucu belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte 19 Aralık Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

4-18-22-23-35-45

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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