Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (25 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu)

25 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve Sayısal Loto bin 143. çekilişi sonuçları belli oldu.

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 143’üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ANTALYA VE İZMİR’E ÇIKTI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85’er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65’er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45’er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir’in Tire ilçesi ile Antalya’nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak. AA