Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuçlarına göre 2 kişi milyoner oldu…

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar iki şanslı kişinin kuponunda yer alınca ikramiye paylaşıldı. Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi sonuçları haberimizde...

Sayısal Loto haftada iki kere çekilmeye başladığından beri büyük bir heyecan fırtınasına neden oluyor. Sayısal Loto sonuçları belli oldu, 25 Ağustos tarihli çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915’er lira ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi.

76 KİŞİ 5 NUMARAYI DOĞRU TAHMİN ETTİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85’er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65’er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45’er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir’in Tire ilçesi ile Antalya’nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.