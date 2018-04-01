Sayısal Loto sonuçları: Bir devir daha geldi, umutlar bir dahaki Sayısal Loto çekilişine kaldı! 31 Mart Sayısal Loto…

Sayısal Loto'da bir çekiliş heyecanı daha yaşandı ve Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını merakla bekleyen şans oyunu tutkunları çekilişin tamamlanmasıyla internete akın etti. Sayısal Loto sonuçlarına göre 31 Mart tarihli şanslı numaralar belirlendi. İşte gelecek hafta tatmin edici ikramiye verecek olan Sayısal Loto'da bu haftanın sonuçları...

Zengin olmayı bekleyen birçok vatandaş cumartesi geceleri Sayısal Loto sonuçlarına kilitleniyor. Kısa yoldan köşeyi dönmek ve hayallerine ulaşmak işteyenler her cumartesi merak ve heyecan içerisinde Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişiyle bu hafta 31 Mart tarihli çekilişte ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Sayısal Loto’da kimse 6 sayıyı tek kuponda tahmin edemeyince ikramiye devretti…

SAYISAL LOTO’DA 31 MART SONUÇLARI…

Bir cumartesi gecesi daha Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını öğrenip kuponlarını kontrol etmek istiyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta kimse 6 bilemedi, işte o şanslı numaralar…

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart; 8, 15, 20, 29, 39, 41

SAYISAL LOTO’DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

49 sayı arasından doğru olan 6 tanesini tutturmanın amaçlandığı Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz bir hayli düşük. Sayısal Loto'da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816'da 1

KAZANIRSANIZ İKRAMİYEYİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.