Sayısal Loto sonuçları: Devir geldi Sayısal Loto’da ikramiye hafta sonuna kaldı…

Sayısal Loto çekiliş sonucu kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından merak ediliyordu ve ikramiye devretti. Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran Sayısal Loto bu hafta da devretti. İşte 10 Ekim Sayısal Loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 EKİM
Sayısal Loto oyununda 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı çekiliyor ve büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı bilmek gerekiyor. İşte haftanın 10 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları…
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
SAYISAL LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI
Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156’ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70’er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85’er kuruş ikramiye alacak.
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