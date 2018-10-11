Sayısal Loto sonuçları: Devir geldi Sayısal Loto’da ikramiye hafta sonuna kaldı…

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156’ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70’er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85’er kuruş ikramiye alacak.