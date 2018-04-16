Sayısal Loto sonuçları: Devreden ikramiye 3’e bölündü! Milli Piyango 14 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

3 haftadır devreden Sayısal Loto sonuçlarına göre 3 kişi milyoner oldu. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'nun 1118. hafta çakiliş sonucu canlı yayında duyurdu. Heyecanla beklenen ikramiye sahibini buldu. İşte MPİ 14.04.2018 Sayısal Loto sonuçları...

14 Nisan Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar belirlendi ve 3 kişinini yüzü güldü. Sayısal Loto oyununda 6 tutturma ihtimali 13 milyon 983 bin 816’da 1… Peki haftanın şanslı rakamları hangileri? İşte Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 NİSAN 2018

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 11, 34, 37, 40, 43

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / İNCİRLİOVA – İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE – SAMSUN / ATAKUM

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.



1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

tüm çekilişler 21:15’te gerçekleşiyor ve Milli Piyango İdaresi’nin sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Milli Piyango çekilişleri ise her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşiyor.