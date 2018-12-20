Sayısal Loto sonuçları: İkramiye 10 milyon! 19 Aralık ikramiye dağılımı

Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto'nun bin 176 çekilişinde 10 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi. büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 7. devir gerçekleşti. Heyecanla beklenen 19 Aralık Sayısal loto sonuçlarının açıklanmasının ardından zengin olma hayali kuranların heyecanı arttı. Sayısal loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

4-18-22-23-35-45

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80’er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55’er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.