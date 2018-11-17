Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da altıncı devir! 17 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto sonucu belli oldu. Haftalardır talihlisini arayan büyük ikramiye 17 Kasım Sayısal Loto sonucuna göre bu hafta 6. kez devir etti. Bu haftanın merakla beklenen Sayılsa Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. İşte, 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu. MPİ yapılan açıklamada 17 Kasım Sayısal Loto, 8 milyonu aşan büyük ikramiyesi 6. kez devir etti. Vatandaşlar gelecek Sayısal Loto çekilişinde şanslı 6 rakamı doğru tahmin edebilmek için birbiri ile yarışmaya devam edecek. İşte Sayısal Loto'da ikramiye dağılımı ve 17 Kasım tarihli çekiliş numaraları…

17 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Sayısal Loto sonuçlarını merakla araştıran vatandaşların beklediği an geldi. Sayısal Loto 1167. çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, Sayısal Loto sonuçları: 6, 30, 34, 36, 41 ve 46

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 167'inci hafta çekilişinde 5 bilen talihliler 6.290 TL, 4 bilenler 78 TL, 3 bilenler ise 11 TL ikramiye almaya hak kazandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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