Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da yeni devir serisi mi başlıyor? İşte 15 Ağustos sonuçları…

Sayısal Loto haftada iki kere çekilmeye başladığından beri hızla büyüyen ikramiyesiyle gündem oluyor. Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı, 15 Ağustos sonuçlarına göre geçtiğimiz haftalarda uzun süre devreden sonrasında sahibini bulan ikramiye bu hafta yine devretti. Sayısal Loto sonuçlarıyla vatandaşlar yeni bir devir serisi mi başlıyor sorusunu sormaya başladı...

Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu ve ikramiye dağılımı açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarıan göre 900 Milyon TL’ye yaklaşan ikramiye gelecek çekilişe devretti. İşte Sayısal Loto’da ikramiye dağılımı ve 15 Ağustos tarihli çekilişin şanslı numaraları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu... Sayısal Loto'da kazanan numaralar 3, 10, 15, 18, 25, 43 olarak açıklandı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İstatistiklere göre Sayısal Loto’da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…

38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı

18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı

1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı

40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı